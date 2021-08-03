أوباما يحتفل بعيد ميلاده الستين في قصر تقترب قيمته من 12 مليون دولار

يحتفل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، غدا الأربعاء، بعيد ميلاده الستين في قصر تبلغ قيمته نحو 11.75 مليون دولار.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قام أوباما وزوجته ميشيل بشراء قصر "مارثا فينيارد" في كانون الأول / ديسمبر 2019، والذي يمتد على مساحة حوالي 30 فدانا.

ويحتوي القصر سبع غرف نوم وثمانية حمامات ومطبخ وغرفة معيشة مع طاولة بلياردو وغرفة اجتماعات وشرفة واسعة، ومسبح وطريق يؤدي إلى شاطئ خاص.

وقام أوباما بدعوة العديد من الضيوف البارزين، بمن في ذلك المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمخرج ستيفن سبيلبرغ، كما تضم قائمة الضيوف الأصدقاء وأفرادا من العائلة والمساعدين السابقين.

في وقت سابق، اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الحضور إلى حفلة ميلاد باراك أوباما، بسبب رحلة عمل مخطط لها إلى ولاية ديلاوير الأمريكية.