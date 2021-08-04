طبيب روسي يحدد عددا من العلامات المبكرة التي تنذر بالإصابة بسرطان المعدة

كشف طبيب جراح عددا من العلامات أو الإشارات المبكرة التي تنذر بالإصابة بسرطان المعدة.

وتحدث الطبيب الروسي، رستم توبورزوف، عن عدد من العلامات التي بحسب وصفه تصنف بعلامات مبكرة لسرطان المعدة.

وأدرج الطبيب في قائمته حالة الغثيان والقيء بعد تناول الطعام بالإضافة لحدوث تغيير في الشعور بالتذوق والطعم، كما وأشار الى حدوث نزيف في المعدة واصفا إياه كعرض خطير.

وأضاف قائلا بأن خسارة الوزن نتيجة لسوء التغذية وفقدان الشهية تعتبر من العوامل التي تنذر بالإصابة بسرطان المعدة.

ودعى الطبيب في الوقت نفسه إلى إجراء فحوص للكشف عن هذا النوع من السرطان بعد سن الـ45، كتشخيص أولي.