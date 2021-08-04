ماذا يحدث لجسمك عند نقص الحديد بالدم؟

يعد الحديد من العناصر المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان، والتي يؤثر نقصها على وظائف النظام الغذائي. تعرف علي ما يحدث لجسمك عن نقص الحديد في الدم.

وأفاد تقرير نشره موقع "تايم ناو نيوز"، بأن نقص الحديد في الدم يحتاج إلى العديد من العناصر الغذائية؛ لكي يمكنه الحفاظ على كفاءة أدائه.

وقال التقرير إن نقص الحديد يسبب مشاكل صحية عديدة، ومنها خلل فى الوظائف الإدراكية، لأن الحديد مهم جدا في نمو الدماغ.

كما يجعل نقص الحديد الجسم عرضة للأمراض والعدوى، لأنه من العناصر الضرورية التي تعزز المناعة وتقويها.

وأوضح التقرير أن نقص الحديد عند السيدات الحوامل، يسبب إعاقة نمو الجنين، كما يضر بصحة الأم، بالإضافة إلى أنه قد يزيد من خطر وفيات الرضع.

ويؤدي نقص الحديد إلى انخفاض مستويات القدرة البدنية والقدرة على التحمل.

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