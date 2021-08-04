"كاف" يحدد موعدا للسوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء

كشفت مصادر محلية مصرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي.

© AFP 2021 / ELMER MAGALLANES لاعبو الأهلي يهدون محمود الخطيب ميداليات السوبر الأفريقي... فيديو مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر بالكاف، أنه تم الاستقرار على إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأفاد مصدر الكاف الأفريقي بأن المباراة ستجرى على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية، الدوحة، بين الأهلي والرجاء، على أن تقام بحضور جماهيري.

ويذكر أن فريق الأهلي المصري يخوض مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا للعام 2021، حيث سيواجه نادي الرجاء المغربي، باعتباره بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية للعام نفسه.

ويشار إلى أن النادي الأهلي كان بطلا لكأس السوبر الأفريقي للموسم الماضي، 2020، حيث تغلب، آنذاك، على منافسه فريق نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدفين للاشيء.