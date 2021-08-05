كيفية التعرف على "القاتل الخفي" في الجسم

توصل أطباء بريطانيون إلى طريقة للتعرف على "القاتل الخفي" في الجسم في حال وجوده، ومدى تهديده لحياة الشخص.

فبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن قوس قرنية العين قد يشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول لدى المريض.

وبحسب الأطباء، تحدد المادة أن قوس القرنية هو قوس ينشأ فوق وتحت القرنية، يمكن أن تشكل حلقة حول قزحية العين.

وأشار الأطباء إلى أن قوس القرنية الناجم عن الترسبات الدهنية لا يؤثر على الرؤية ولا يحتاج إلى علاج، ولكنه في الوقت نفسه يشير إلى مستوى غير صحي من الكوليسترول في الجسم.

وأوضح الأطباء أن "مثل هذه الأعراض لدى مريض دون سن 45 تشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب".

ويلاحظ أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يعرف بأنه "قاتل خفي"، حيث أن الحالة الخطيرة في معظم الحالات تكون بدون أعراض.

ووفقا للأطباء، يمكن تقليله عن طريق تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بشكل متكرر. كما وينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول.