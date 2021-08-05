"أبل" ستقوم بفحص صور مستخدمي هواتفها

تقوم شركة "أبل" بتطوير برنامج خاص لتتبع محتوى صور مستخدمي "آيفون"، ليتمكن من اكتشاف الصور غير القانونية على أجهزة iOS.

نشر الخبير الأمني ماثيو جرين، الأستاذ المساعد في معهد "جونز هوبكنز" لأمن المعلومات، تغريدة تحدث فيها عن البرنامج.

I’ve had independent confirmation from multiple people that Apple is releasing a client-side tool for CSAM scanning tomorrow. This is a really bad idea. — Matthew Green (@matthew_d_green) August 4, 2021

وستعمل التقنية على أساس تجزئة الصور المخزنة في قواعد بيانات الخدمات الخاصة.

أحد الأسباب المحتملة لهذا القرار المثير للجدل هو رغبة شركة "أبل" في مكافحة إساءة معاملة الأطفال، الشركة نفسها لم تؤكد بعد هذا الابتكار.

يصف جرين نفسه الفكرة بأنها ليست ناجحة جدا، حيث يمكن أن يصبح مثل هذا النظام قاعدة لتتبع حركة البيانات المرسلة والمستلمة من الهاتف.