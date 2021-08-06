الشرطة المصرية تتحفظ على حسن شاكوش في الساحل الشمالي

تحفظت قوات الشرطة المصرية على، مغني المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وقال موقع "مصراوي" إن القوات اقتادت شاكوش إلى قسم الشرطة لاتهامه بقيادة سيارة دون لوحات معدنية، وعمدت السلطات إلى سماع أقوال المغني وجمع المعلومات عن السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي التحفظ على شاكوش ساعات من إحياء حفلاً غنائيًا كان من المقرر إقامته، اليوم الجمعة، بمشاركة مطرب الراي الجزائري الشاب خالد، في الساحل الشمالي.​

وفي أبريل /نيسان الماضي، أكدت وسائل إعلام مصرية، أن الشرطة ألقت القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش بسبب مخالفة القانون.

الخبر الذي نشرته عدة صحف مصرية على رأسها "أخبار اليوم"، انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة "تويتر" حيث تصدر قوائم التريند، بسبب ما فعله حسن شاكوش.

وخالف شاكوش القانون بعدما قام بافتتاح "كافيه" بدون ترخيص إلى جانب أنه لم يحصل على الموافقات والشروط اللازمة للافتتاح.

وأفادت الشرطة المصرية أن شاكوش استحوذ على الرصيف وقطع الطريق العام أيضا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلق "الكافيه" بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

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