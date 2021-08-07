دراسة تقترح قواعد لتناول الشوكولاتة وتعدد فوائدها

اكتسبت الشوكولاتة شهرة كبيرة بين الناس من جميع الأعمار، حيث يلجأ إليها الكثيرون في لحظات التوتر والحزن لتحسين الحالة النفسية والمزاجية، كما أنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية للجسم.

يدرك خبراء التغذية أنه لابد من التمسك بالاعتدال عند تناول الشوكولاتة، حيث يجب تناول الشوكولاتة مرتين في الأسبوع فقط، على أن لا تزيد الكمية المتناولة عن 50 غراما في المرة الواحدة، وذلك حسب تقرير نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي.

ورأى الخبراء أنه يجب منع الأطفال من تناول الشوكولاتة، حيث أن الشوكولاتة مادة صعبة الهضم على معدة الأطفال، كما أنه من غير الممكن، برأي الخبراء، إعطاء طفل مالا يزيد عن 20 غراما من الشوكولاتة مرتين في الأسبوع، وإقناعه بالاكتفاء منها.

ونصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة لفوائدها الكبيرة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، المسبب الرئيسي لأمراض القلب والسكتات القلبية، والحماية من السرطانات وتخفيف التوتر وتحسين المزاج.

وتحوي الشوكولاتة حوالي 700 نوع مختلف من مضادات الأكسدة من عائلة الفلافينويديات وعائلة التيوبرمينيات، تساهم في عملية إنتاج مادة تدعى أوكسيد النيترات، والتي تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية، وتمنع تخثر الدم والتهاب الأوعية الدموية، كما تحوي التيوبرومين الذي يساعد في تنشيط عمل الكلية والقلب، وكذلك يؤدي الى توسع الأوعية الدموية ومنع الالتهاب وتراكم السوائل.

وتصنع الشوكولاتة من مادة الكاكاو، التي تعرف بأنها مصدر جيد للعديد من المعادن مثل: الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والزنك.