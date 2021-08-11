لماذا يجب الحذر من الجوع عند إنقاص الوزن؟

حذر خبراء في الصحة، من الامتناع عن تناول الطعام، الذي يقوم به الكثيرون عند محاولة إنقاص أوزانهم.

وقال الخبراء، إنه يجب عند اتباع رجيم صحي، أن يتم تناول الطعام المناسب بجانب ممارسة الرياضة، وذلك لضمان نجاح عملية التخسيس، بحسب تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضح التقرير، أنه من الخطأ اعتقاد أن الجوع يعادل الصيام المتقطع، وأنه يعطي نتيجة مماثلة، لأن الصيام المتقطع هو نمط أكل محسوب تستهلك فيه جميع السعرات الحرارية في إطار زمني محدد.

وأضاف التقرير أنه عند عدم تناول الطعام، أو تناول طعام محدود لفترة طويلة، يمكن أن يسبب نقصا حادا في السعرات الحرارية بالجسم وفقدان العناصر الغذائية.

ولفت التقرير إلى أنه عند حرمان الجسم من الطعام، فإنه يبدأ في استخدام الدهون المخزنة فيه لإنتاج الطاقة، وأيضا استخدام الأنسجة والعضلات الهيكلية كمصدر ثانوي للطاقة، الأمر الذي يتسبب في تقليل معدل الأيض، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في إنقاص الوزن.

ويسبب الجوع التعب المزمن بسبب نقص العناصر الغذائية المهمة، الأمر الذي يشعر الشخص بالإرهاق المزمن والضعف، حتى ولو نام فترات مناسبة في الليل.

أشار التقرير أيضا إلى أن الجوع يؤدي إلى انخفاض عمل وظائف الجسم، وانخفاض المناعة واضطراب الدورة الشهرية لدى النساء وشحوب الجلد.

ويسبب الجوع في الحالات الشديدة، صعوبة في التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب.

وأكد الخبراء أن حرمان الجسم من الطعام، قد يسبب مشاكل في الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والتوتر.

© Sputnik / Mohamed Hassan 7 أطعمة لا يتناولها إطلاقا من يرغب في إنقاص وزنه

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