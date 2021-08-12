من أقدم الأشجار في العالم... احتراق شجرة زيتون عمرها 2500 عام في اليونان

احترقت شجرة زيتون عمرها 2500 عام بالكامل، في جزيرة إيفيا اليونانية، بسبب حرائق الغابات المستعرة هناك.

وأفاد موقع "غريك ريبورتر" اليوناني، بأن حرائق الغابات دمرت الشجرة، التي تعد واحدة من أقدم أشجار الزيتون في العالم.

ΡΟΒΙΕΣ Ευβοίας: Ελιά…2500 χρόνων‼️

Πριν και μετά την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ‼️￼

Ελαιώνας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ￼‼️ ￼ pic.twitter.com/0wqeZ7hmUO — apostolis panagiotou (@appanagiotou) August 8, 2021

وكانت الشجرة التاريخية، موجودة في بستان الزيتون في روفيا، وتعد رمزا للمناظر الطبيعية التي ذكرها الجغرافي والفيلسوف القديم سترابو في كتاباته.

وكانت الشجرة كبيرة الحجم، ولها جذع عريض جدا، ويتسع قطرها لعشرة أشخاص، وخصبة بالزيتون حتى سقطت ضحية للحرائق الهائلة.

يشار إلى أن الحرائق اندلعت، الأسبوع الماضي، خلال أسوأ موجة حر تتعرض لها اليونان في 30 عاما.

وشب حريق في بيلوبونيز بالقرب من أولمبيا القديمة، موقع أول دورة ألعاب أولمبية، وامتد إلى جورتينيا، فيما استعرت النيران في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء، دفعت السلطات لإخلاء 20 قرية.

ويقوم ما يقرب من 580 من رجال الإطفاء اليونانيين بمكافحة الحرائق المندلعة في جورتينيا بمساعدة زملاء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك.

وفيما تشتعل الحرائق بلا هوادة في مناطق كثيرة من البلاد، كانت الجبهة الأكبر في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، قبالة البر الرئيسي إلى الشرق من أثينا.

وقالت السلطات إن طائرات الإطفاء واجهت صعوبات في العمل، بسبب تصاعد أعمدة الدخان الكبيرة التي غطت المنطقة.