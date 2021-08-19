امرأة سعودية تفقد السيطرة على سيارتها وتقتحم محلا تجاريا في الرياض... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر امرأة سعودية، تسببت في حادث بسيارتها بعدما فقدت السيطرة عليها.

وأظهر المقطع السيدة وهي تقود سيارتها، محاولة ركنها، إلا أنها فقدت السيطرة عليها، واقتحمت محلا تجاريا، بمنطقة الرياض، وفقا لموقع "أرقام" السعودي.

وكشف الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، سيدة تستعد للتوقف أمام مجل تجاري لبيع الأدوات الطبية، إلا أنها اندفعت فجأة باتجاه المحل، وتسببت في تحطيم الواجهة الزجاجية للمحل وإتلاف بعض المقتنيات.

وتسبب الحادث في إصابة شخص لحظة اقتحام السيارة وإصابته بجروح طفيفة.