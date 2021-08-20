حماية المستهلك الروسية تحدد أهم الأطعمة الواجب تناولها بعد كورونا

للتعافي من كوفيد-19، من المهم جدًا تناول الطعام بشكل صحيح، حيث يجب أن يشمل النظام الغذائي الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات والتوت، بالإضافة إلى الأسماك ومنتجات الألبان.

مارغريتا بروفوتوروفا، الخبيرة في مركز CMD للتشخيص الجزيئي من المعهد المركزي لبحوث الأوبئة في هيئة حماية المستهلك، قالت لوكالة "سبوتنيك": "النظام الغذائي المناسب يلعب أحد الأدوار الرئيسية في إعادة التأهيل، ويجب أن نتلقى جميع المغذيات الدقيقة اللازمة للعمل الطبيعي مع الطعام".

وفقًا للأخصائية، فإن الحبوب غير المصنعة مثل دقيق الشوفان والحنطة السوداء والأرز والشعير والبرغل - تزود الجسم بالطاقة، فهي غنية بفيتامينات ب ، وتحتوي على الكثير من الألياف الغذائية اللازمة لسير العمل الطبيعي للجهاز الهضمي.

ووفقا لها: تعتبر البقوليات، وخاصة الحمص والفاصوليا والعدس، مصدرًا ممتازًا للبروتينات النباتية سهلة الهضم وفيتامينات "B" والمعادن النزرة مثل النحاس والزنك، ومن المهم جدًا تضمين ما لا يقل عن خمس حصص من الخضروات الطازجة والفواكه والتوت والخس والخضروات في النظام الغذائي كل يوم لتوفير ليس فقط المدخول اليومي من فيتامين C، وبيتا كاروتين، وحمض الفوليك، والبيوفلافونويد، ولكن أيضًا الألياف التي تساعد في دعم ميكروبيوم الأمعاء.

وتابعت: "من الضروري أن تكون الأسماك موجودة في النظام الغذائي، ومن الجيد جدًا تناول أطباق من الأسماك الدهنية على مائدتنا عدة مرات في الأسبوع، لذلك نحصل على أوميغا 3 الضرورية، فهي مصدر ممتاز للفيتامينات التي تذوب في الدهون. لكن من الأفضل عدم تناول منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم المدخنة.

"يجب أن تستهلك منتجات الألبان المعتدلة الدسم كل يوم"، قالت الطبيبة: إن الجبن القريشة والجبنة والكفير والحليب والزبادي بدون سكر مضاف يوفر البروتين الكامل والكالسيوم والفوسفور سهل الهضم والفيتامينات A و B.

لكن الكافيار، باللونين الأحمر والأسود، ليس له أي خصائص علاجية خاصة، فهذه خرافة شائعة، على الرغم من أنه يحتوي على بروتينات ودهون وأحماض أوميغا 3 سهلة الهضم، إلا أن الكافيار المعلب يحتوي على الكثير من ملح الطعام، لذلك من الأفضل تناوله باعتدال.