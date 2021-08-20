وفاة خبير الفنون القتالية الياباني سوني تشيبا بكورونا

توفى سوني تشيبا، خبير الفنون القتالية ونجم السينما اليابانية، اليوم الجمعة، نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب ما أفاد مدير أعماله.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، عن تيموثي بيل، مدير أعمال تشيبا، أن سوني توفى، الأربعاء الماضي، بعد مضاعفات فيروس كورونا ، وهو خبير الفنون القتالية الذي وصفه مدير أعماله بأنه صديق عظيم وشخص شديد التواضع والود.

واشتهر ساداهو مايدا، المولود في العام 1939، غرب اليابان، بـ"سوني تشيبا"، حيث كرّس نفسه في ستينيات القرن الماضي لعدد كبير من الفنون القتالية، حتى أضحى خبيرا في فن الكاراتيه، التي كانت رياضته المفضلة، وهو ما رشحه للعمل في الأفلام والمسلسلات اليابانية، حيث شارك سوني تشيبا في حوالي 125 عملا من إنتاج استوديوهات "تويل" الشهيرة.

واتجت أنظار السينما العالمية نحو تشيبا، حيث لفت أداءه المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، في شبابه، فأسند إليه في فيلمه "كيل بيل"، دور الساموراي هاتوري هانزو.