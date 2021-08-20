طبيب مصري يحذر من مزج الطماطم والجبن

حذر طبيب تغذية مصري، من عادة منتشرة في البيوت المصرية، وهي مزج الطماطم مع الجبن.

ولفت اختصاصي التغذية سعيد متولي، إلى أن مزج الطماطم والجبن يعد من أشهر الأكلات، إلا أنه أخطرها، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وقال الطبيب المصري، إن تناول الطماطم مع الجبن يتسبب في خفض معدلات الطاقة في الجسم ويؤثر على حركة الأمعاء والهضم.

وأشار إلى أن الطماطم تحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية، والتي لا يجب تناولها مع مشتقات الحليب أو النشويات.