هل يمكن إعادة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي؟

تقدم ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس، باحتجاج رسمي بسبب عدم قانونية تنفيذ هدف تعادل منافسه فريق ضمك، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، أمس الأربعاء.

ونقل الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، اليوم الخميس، عن صحف سعودية، أنه لا يوجد أي خطأ فني يستوجب إعادة مباراة الأهلي وضمك، وهو الخطأ الذي جاء على خلفية تقدم الأهلي بهدف للاعبه الحسن نداو، قبل أن يتعادل ضمك بهدف للاعبه هلال سوداني سريعا، وذلك بعد تنفيذ سريع لضربة البداية، ما بعد الهدف.

قدمت إدارة النادي #الأهلي احتجاجاً رسمياً على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم مواجهة #الأهلي_ضمك لتقنية "الفار" للتأكد من صحتها. — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 25, 2021

وعلى الرغم من احتساب الهدف، فإنه مع إعادة التصوير تبين تواجد لاعبين من النادي الأهلي السعودي داخل نصف ملعب منافسه ضمك، خلال تنفيذ ضربة البداية، وهو ما يعد خطأ كرويا.

المحلل التحكيمي سمير عثمان: هدف تعادل #ضمك مع الأهلي "غير صحيح " بسبب وجود لاعبي #الأهلي في داخل الجزء المخصص للفريق المنافس ومن المستغرب احتساب الهدف من الحكم والـ VAR .. هذا الخطأ أثر على نتيجة المباراة وقد يستوجب إعادة المباراة.#الاهلي_ضمك



pic.twitter.com/KGbsMkzqSt — إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2021

ومن جانبه، أكد رئيس النادي الأهلي تقديمه احتجاج رسمي نتيجة لعدم صحة هدف منافسه ضمك، باعتباره مخالفا للقانون، كما أوضح أن الحكم لم يعد لتقنية "الفار" للتأكد من صحته.

ونقل الموقع الإلكتروني "إرم نيوز" عن المحلل التحكيمي سمير عثمان، لبرنامج "أكشن مع وليد"، أن هدف تعادل ضمك مع الأهلي غير صحيح، نتيجة لوجود لاعبي الأهلي داخل الجزء المخصص للفريق المنافس، مندهشا من احتساب الهدف من الحكم الفار، موضحا وجوب إعادة المباراة.

⚽️🎥 د19’ شاهد هدف التعادل لضمك عن طريق " هلال سوداني".#الأهلي_ضمك pic.twitter.com/BiTLSbIKPE — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 25, 2021

فيما نقل أيضا عن لسان المحلل التحكيمي جمال الغندور، أن الخطأ الذي حدث لا يستوجب إعادة المباراة، وهو ما وافق عليه، أيضا، فهد المرداسي، محلل برنامج شوت، الذي أكد أن الهدف خاطئ، لكن دون إعادة المباراة.

ومن جانبه، غرد نادي ضمك السعودي حول أنباء احتجاج الأهلي على الهدف، وإمكانية إعادة المباراة، موجها تغريدته للنادي الأهلي، قائلا: "بتعيدون جاهزين ..".

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