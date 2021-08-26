طبيب أورام يوضح كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بأسلوب بسيط

من المرجح أن يؤدي الطعام غير الصحي وقلة التمارين الرياضية إلى السمنة، والتي بدورها قد تتصدر قائمة أسباب الإصابة بالسرطان قريبًا.

موقع "Focus.de" نقل عدة توصيات محدثة لأخصائيين في المؤسسة العالمية لأبحاث السرطان، ولكن في البداية تحدث عن الأسباب.

الغذاء

النظام الغذائي غير الصحي يعني نسبة عالية من الملح والسكر والدهون والاستهلاك المتكرر للحوم الحمراء.

فإن النشاط البدني والنظام الغذائي الجيد سيساعدان في تقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 30-40%.

التدخين

بالإضافة إلى السمنة، يعد التدخين وتعاطي الكحول من بين الأسباب الرئيسية للسرطان. كما هو مذكور في توصيات المؤسسة.

الحلول والتوصيات

وضع المتخصصون برنامجًا من خمس نقاط.

أولاً، تحتاج إلى تضمين الكثير من الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات في نظامك الغذائي. ويجب أن تستهلك كل يوم حوالي 400 غرام من هذه المنتجات، ولا ينصح الخبراء بتناول تلك الغنية بالنشاء (على سبيل المثال، البطاطس). للحفاظ على 30 غرامًا من الألياف يوميًا، يجب أن تستهلك البقوليات والحبوب غير المصنعة.

كما يؤكد الخبراء على أهمية تجنب الوجبات السريعة وغيرها من الأطباق والمعجنات والحلويات المعدة مسبقًا.

لا ينصح بتناول اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم الخنزير) والنقانق أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع (350-500 غرام).

بالإضافة إلى الصودا، يجب تجنب العصائر والشاي المثلج بسبب محتواها العالي من السكر. أيضًا، لا يجب أن تشرب الكحول (الحد الأقصى الممكن هو كأسان في اليوم للرجال وكأس للنساء).

وأيضا، أشار مؤلفو المبادئ التوجيهية إلى أهمية الوقاية من سرطان القولون والثدي والرحم من خلال التمارين الرياضية. القاعدة هي تمارين مدتها 30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع، أو المشي اليومي بنفس المدة.