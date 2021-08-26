العلماء يحددون سببا شائعا لاضطراب ما بعد الصدمة والتعب المزمن

بناءً على الأعراض المماثلة لمتلازمة ما بعد الجهد (كوفيد طويل الأمد) ومتلازمة التعب المزمن، درس الباحثون الأمريكيون الأساس البيولوجي لهاتين الحالتين ووجدوا الكثير من القواسم المشتركة.

نُشر المقال في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم".

شرح المرض

التهاب الدماغ والنخاع العضلي، أو متلازمة التعب المزمن، هو مرض معقد يصيب الجهاز العصبي المركزي ويصيب ما بين مليون إلى مليونين ونصف مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.

يتميز بأعراض مثل التعب الشديد المنهك، والذي لا يزول حتى بعد الراحة الطويلة، واضطرابات النوم، وصعوبة التفكير، وعادة ما يسمى "ضباب الدماغ"، وتشوهات في الجهاز العصبي اللاإرادي. كقاعدة عامة، تتفاقم كل هذه الأعراض بعد الإجهاد البدني أو المعرفي.

يصف المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد الجلطة حالتهم بالطريقة نفسها تقريبًا، والذين، بعد معاناتهم من "كوفيد-19" لعدة أسابيع وحتى أشهر، لا يزالون يعانون من التعب وضيق التنفس ومشاكل النوم والذاكرة والتركيز.

اقترح الباحثون في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أن كلا المتلازمتين لهما سبب مشترك - استجابة الجسم البيولوجية للإجهاد المرتبط بالعدوى أو التأثيرات الخارجية الأخرى.

قال المؤلف الرئيسي بيندو بول في بيان صحفي من جامعة جونز هوبكنز: "الاستجابة للعدوى أو الإصابة معقدة وتشمل جميع أجهزة الجسم، أي فشل يمكن أن يسبب التعب وضباب الدماغ والألم وأعراض أخرى".

التفاعلات الخلوية

في كل من متلازمة التعب والفيروس لفترات طويلة، لاحظ المؤلفون الدور المركزي لجزيئات الأكسجين التي تتراكم في الخلايا.

تؤدي هذه العملية، التي تسمى الإجهاد التأكسدي، إلى ظهور اختلالات الأكسدة والاختزال المرتبطة بالالتهاب واضطرابات التمثيل الغذائي على المستوى الخلوي، والتي يتم ملاحظتها في كلا المرضين.

درس المؤلفون العلاقة بين اختلال توازن الأكسدة والاختزال، فضلاً عن استجابات الجسم الأخرى للإجهاد - الالتهاب ونقص الطاقة الأيضية وحالة نقص التمثيل الغذائي - ومظاهر التعب المزمن ومتلازمات كوفيد طويلة الأمد.

في السابق، وثق بول وزملاؤه الإجهاد التأكسدي في أمراض مثل مرض هنتنغتون ومرض الزهايمر ومرض باركنسون.

قال أنتوني كوماروف، مشارك آخر في الدراسة في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن: "لا نعرف حتى الآن عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد، لكن يُقدر أن هناك سبعة بالمائة على الأقل".

يأمل العلماء في مواصلة البحث في الآليات الجزيئية للأمراض التي تتميز بالإجهاد التأكسدي والالتهاب واضطرابات التمثيل الغذائي في المستقبل.