الشرطة الأمريكية تعتقل 6 أفراد من عائلة عربية

أشارت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت 28 أغسطس/آب، إلى قيام شرطة ولاية أريزونا باعتقال ستة أشخاص من عائلة عربية.

ويعود سبب الاعتقال بحسب الشرطة لتهم تتعلق باستهداف ابنتهم الحامل ومحاولة اختطافها في عدة مناسبات.

وبحسب ما نشرت محطة "فوكس نيوز 10"، فإن أفراد العائلة العراقية المكونة من والد الضحية ويدعى فارس الفرطوسي، وزوجته سعاد، وكل من علي وبشير وياسر وهم أخوة الضحية، بالإضافة إلى أختها زهراء، قد تم اعتقالهم.

ويعود ذلك بسبب مضايقات العائلة لابنتهم التي على علاقة بصديق لها من ديانة أخرى، في الوقت الذي قال فيه المحققون إن عائلة الضحية تعتقد بأن صديقها يحتجزها رغما عنها.

وبدأت مضايقات العائلة لابنتهم في شهر مارس/آذار، عندما حاول أخ الضحية وأخته الذهاب إلى منزل أختهم حيث تقيم، محاولين استعادتها لكنهم لم ينجحوا بعد أن تم طردهم واستدعاء الشرطة.

وهربت الضحية برفقة صديقها إلى مدينة قريبة، فتوجهت العائلة إلى الفندق الذي أقامت فيه الضحية، حيث حاول أخاها إجبارها بالقوة على العودة للمنزل قبل أن يتدخل صديق الضحية وينجح في إبعاده بقوة السلاح.

وتكررت بعدها محاولات خطف الفتاة في الوقت الذي تلقت فيه هي وصديقها تهديدات من أفراد عائلتها.