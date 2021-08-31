جهاز روسي جديد يقضي على فيروس كورونا في هواء الطائرات

ابتكرت شركة روسية تتخصص في إنتاج التقنيات الإلكترونية جهازا جديدا لتعقيم هواء طائرات الركاب تتجاوز فعاليته 99.9 في المائة.

ويقدر الجهاز المسمى بـ"تيوكرافت" على تطهير الهواء من جميع الفيروسات المعروفة بما فيها فيروس كورونا المستجد. ويمكن استخدامه أثناء تحضير الطائرة للرحلة وأثناء قيام الطائرة بالرحلة.

ويستطيع الجهاز تطهير الهواء من جزيئات يبلغ حجمها 10 نانومتر، مع العلم أن حجم الفيروس المسبب لجائحة كوفيد 19 يتراوح بين 50 و200 نانومتر.

وذكر جهاز الإعلام التابع لشركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا وتتبع لها شركة التقنيات الإلكترونية، نقلا عن نيكولاي كوليسوف، مدير عام شركة التقنيات الإلكترونية، أن جهاز "تيوكرافت" قابل للاستخدام في جميع أنواع الطائرات.