أبقار "تطير" في الجو بين المروج السويسرية... فيديو

اعتاد المزارعون في منطقة جبال الألب السويسرية على نقل أبقارهم إلى مراعي مختلفة خلال فصل الصيف.

وصرح أحد الرعاة لموقع "سي إن إن عربي" أنه يتم نقل الأبقار إلى المراعي الجديدة مشيا على الأقدام لتعذر وصول السيارات إلى المراعي الجديدة.

وأكمل الراعي موضحا أنه يتم نقل الأبقار المصابة او الحوامل بطائرة الهيلوكوبتر.

ويظهر الفيديو إحدى الأبقار وهي تنتقل مئات الأمتار عبر المراعي والجبال السويسرية الخضراء محمولة بطائرة الهليكوبتر، ليتم استقبالها في محطتها الأخيرة من قبل بعض الرعاة.