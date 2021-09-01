إطلاق "أمازون مصر" رسميا بدلا من سوق دوت كوم

أطلت شركة "أمازون"، اليوم الأربعاء، موقعها الإلكتروني الجديد "أمازون مصر Amazon.eg"، بدلا من موقع "سوق دوت كوم".

وأعلنت الشركة في بيان لها، أنها تعتزم عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر "أمازون مصر".

وقالت الشركة إن موقعها سيقدم للعملاء تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة، فضلاً عن خدمة التوصيل السريع والمعتمد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كان قد شهد أمس افتتاح مُستودع شركة أمازون في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويقع المستودع، على مساحة 28 ألف متر مربع، وهو جُزء من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

ويستهدف المستودع توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت.

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