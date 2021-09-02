الممثل السوري قصي خولي يوجه نصيحة للشباب من أجل الشهرة والمال... فيديو

وجه الممثل السوري، قصي خولي، نصيحة للشباب من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم والحصول على الشهرة والمال.

ففي مقطع مصور نشره الممثل السوري على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، دعا خولي الشباب لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على صحتهم والحصول على المال والشهرة.

ونشر خولي ببداية المقطع صورة لإحصائية لعدد من نجوم الرياضة والمبالغ المالية التي يملكونها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosaikhaulii)

وقال خولي في المقطع "كنا ناكل مية ألف مسبّة وبهدلة لما نقول لأهالينا بدنا نلعب رياضة نلعب فوتبول أو كاراتيه، كانوا يصرخوا علينا ويقولولنا روحوا بلا قلة عقل، روحوا اعملوا شي بفيدكم".

وتابع قائلا "كأنه طلعوا الأهل غلطانين كثير مع احترامي للأهل، أنا بقلّكم روحوا العبوا رياضة، شوفوا الرياضة شو عم تعمل هي الاسم، الشهرة والصحة، حكي أهالينا فيه شوية غلط".

هذا وحظي المقطع بعدد كبير من ردود الأفعال، وتخطى عدد الإعجابات حاجز الـ14 ألف إعجاب.