شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

وقال وائل عبد العزيز، عبر حسابه على "فيسبوك": "ياسمين بخير الحمد لله، وهترجع قريب لبيتها وشغلها، وخبر وفاتها شائعة وضيعة.. ربنا يجعل يومي قبل يومها".

وسافرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ أيام، لأحد المستشفيات بمدينة جنيف السويسرية؛ لاستكمال رحلتها العلاجية.

وفي وقت سابق، استنكر وائل عبد العزيز، تداول خبر كاذب لوفاة شقيقتة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من دخولها غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات سويسرا.

وهاجم وائل عبد العزيز مروجي هذه الشائعات، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك... داين تدان".

وفي خطوة مفاجئة، قام وائل عبد العزيز بحذف المنشور، ووضع بدلا منه إعادة مشاركة لصورة نشرتها ياسمين عبد العزيز قبل تفاقم وضعها الصحي وتقول فيها: "لا تنتظروا سقوطنا فنحن في رعاية الله".

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