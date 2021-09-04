حيل للكشف عن برامج التجسس في الهاتف الذكي

أوضح المدير العام لوكالة المعلومات والتحليل "تيليكوم ديلي" دينيس كوسكوف، من أن بعض أعطال الهاتف الذكي تعتبر من العلامات الرئيسية على وجود برامج التجسس في الهاتف.

ووفقا له، فإن استنزاف البطارية وإعادة التشغيل في وقت لا يتم فيه استخدام الهاتف هي دليل على وجود من يتجسس على الهاتف الذكي، مشيرا إلى أن التأكد من ذلك يمكن من خلال فحص الهاتف الذكي من خلال الانتقال إلى قائمة البرامج المثبتة.

وقال كوسكوف: "إذا لاحظت أن الهاتف لا ينطفئ لفترة طويلة قبل قطع الاتصال، فمن المحتمل أنه يبحث عن مصدر يمكن نقل المعلومات إليه. ويمكن أن يكون هذا أيضًا أساسًا لفحص هاتفك الذكي بحثًا عن البرامج الضارة".

ونصح الخبير بتثبيت برنامج مكافحة فيروسات مرخص بوظيفة الكشف عن برامج التجسس على الهاتف الذكي، لافتا إلى أن هذه البرامج يمكن العثور عليها في متاجر تطبيقات.