"التعبئة والإحصاء" المصري يكشف السبب الأكثر شيوعا للطلاق في 2020

كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الخميس، عن السبب وراء النسبة الأعلى من حالات الطلاق في البلاد خلال العام الماضي 2020.

وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن البيانات التي عرضها الجهاز المركزي جاءت ضمن النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020.

وبحسب بيانات النشرة جاءت أعلى نسبة طلاق شهدتها محاكم الأسرة المصرية بسبب خلع الزوجة لزوجها حيث أوضح مؤشر الإحصاء أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكمًا بنسبة 87.4٪ من إجمالي الحالات.

في سياق متصل سجلت أقل نسبة طلاق بسبب غيبة الزوج وحبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها 3 أحكام تمثل 0,04 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

ووفقا لمؤشر الإحصاء بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 8086 حكمًا عام 2020 مقابل 11819 حكمًا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.6٪ من جملة الأحكام.

وفي وقت سابق، حسمت دار الإفتاء المصرية، يوم الأحد الماضي، شرعية مطالب البعض بنوع جديد من الزواج يحمل اسم "زواج البارت تايم"، وأباحه بعض رجال الدين، وأثار ضجة واسعة في مصر بسبب فكرته.

وتتلخص فكرة "زواج البارت تايم"، التي أطلقها المحامي المصري أحمد مهران، حول الدعوة إلى حصول المرأة على "زوج سلف"، وأن يتزوج الرجل من صديقة زوجته المطلقة، وأن تبيت معه في منزله يوم واحد أسبوعيا، وذلك من أجل القضاء على الطلاق، خاصة مع ارتفاع سن الزواج، بحسب رأيه.

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