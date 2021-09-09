ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الوجبات السريعة؟... دراسة تكشف تفاصيل مخيفة

تسبب الوجبات السريعة ضررا للصحة العامة، وتعرض الجسم للسمنة المفرطة، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، كما أنها ضارة بصحة الأسنان، وتُسبب الاكتئاب.

تتميز الوجبات السريعة بالسرعة أثناء الطهي والتقديم والهضم، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكر والكربوهيدرات المكررة المشبعة أو الدهون المتحولة التي تعرض الجسم للخطر جزءا تلو الآخر، كما ذكر موقع "أونلي ماي هيلث".

تعزز الوجبات السريعة من الشعور بالمتعة والرضا عن طريق تحللها بسرعة في الفم وسهولة مضغها، ويحفز المزيج المثالي من السكر والملح والدهون من الشعور بالإدمان وزيادة الرغبة بالمزيد وعدم الاكتفاء.

أشار الباحثون إلى السرعة التي يتم بها هضم الوجبات السريعة مما يتسبب بارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم يجبر البنكرياس على ضخ المزيد من الأنسولين، ويعرض الجسم للإصابة بمرض السكري، كما يعرضه لكميات زائدة من الطاقة التي يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون وبالتالي ترفع من خطر السمنة الزائدة والخمول والكسل.

ويواجه المدمنون على الوجبات الجاهزة والأطعمة السريعة خطر التعرض لتحطم مفاجئ في الطاقة، فكما يرتفع معدل السكر في الدم فجأة قد ينخفض فجأة، لتنهار بذلك طاقة الفرد وقدرته على التحمل، ليبدأ عندها الاحساس بالجوع والتقلبات المزاجية التي تتلخص بالغضب والانزعاج.

ويرى الباحثون أنه على الرغم من الهضم السريع لهذه الوجبات إلا أن الدهون تتركز في الأمعاء مسببة العديد من المشاكل مثل سوء الهضم والانتفاخ، بالإضافة إلى أن غنى هذه الأطعمة بالصوديوم يسبب احتباس السوائل في الجسم ويؤذي الكلى.

كما أن هذه الأطعمة غنية بالملح، مما يؤدي إلى احتباس السوائل.