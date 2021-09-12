كيف يمكنك استخراج النص من الصور باستخدام نظام "آي أو إس 15"

أتاحت شركة أبل في نظام تشغيل الهواتف "آي أو إس15" تقنية استخراج النص من الصور، والتي تأتي كأبرز المميزات الجديدة في هذا النظام.

وبحسب موقع "9to5mac" يمكن للهواتف المزودة بالتقنية الجديدة التعرف على النص المكتوب في أي صورة داخل الجهاز أو صورة يتم التقاطها عبر كاميرا الهاتف، كما تتعامل مع النص المستخرج من الصورة كأنه مكتوب عبر لوحة المفاتيح بالطريقة التقليدية.

تعمل تقنية استخراج النص من الصور كذلك في أجهزة آيباد ونظام iPadOS 15 الجديد من آبل، من خلال تطبيق الكاميرا وتطبيق الصور، وفيما يلي طريق استخدام خاصية النص من الصور في نظام "آي أو إس15".

أتاح مصممو النظام الوصول إلى الخاصية من خلال طريقتين، الأولى عبر تطبيق الصور الخاص بأبل والثانية عبر تطبيق الكاميرا.

في الحالتين يذهب المستخدم إلى التطبيق والبحث عن زر استخراج النص من الصور، وهو موجود في الجزء السفلي من الشاشة.

يتم الضغط على هذا الزر ليظهر مربع التحديد.

حرك العدسة وقربها من النص حتى يظهر المربع فوق النص الذي ترغب في التعرف عليه.

يمكنك الآن تحديد النص والتعامل معه كأي نص معتاد في هاتفك.

ويمكن استخدام الخاصية ذاتها مع الصور الموجودة في الإنترنت أو لقطات الشاشة، من خلال الخطوات التالية: