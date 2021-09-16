الجناح الروسي يقدم عرض أوبرا في "إكسبو 2020 دبي"

يعرض الجناح الروسي المشارك في "إكسبو 2020 دبي"، يومي 11 و 12 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن برنامجه الثقافي أوبرا فيردي "ريغوليتو" أحد أكثر العروض جمالا.

نشر موقع الجناح الروسي الخاص على "إنستغرام" مقطعا إعلانيا عن الأوبرا وموعد عرضها.

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ويستقطب معرض "إكسبو-2020" نحو 25 مليون سائح، وفق ما يقوله منظموه. وقد منحت حكومة الإمارات هذا الحدث، الذي تقدر كلفته بنحو 9.5 مليار دولار، اهتماماً استثنائيا.

وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد أعلنت دبي عن إجراءات تسهيلية لما يتعلق بالفحوصات والتطعيم.

معرض "إكسبو"، وبحسب المنظمين، فرصة للتعرف على الثقافات المختلفة والتجارب المتنوعة لكل دولة من الدول المشاركة.

وتكمن أهمية المعرض الذي يقام كل 5 سنوات في كونه فرصة للدولة المنظمة لاستعراض وإظهار إمكاناتها في المجالات كافة، وطرح منتجاتها التقنية والثقافية والتاريخية، وترويج منتجاتها المحلية.

ولأول مرة في تاريخ المعرض، خصصت الإمارات جناحاً خاصاً بكل دولة من الدول الـ190 المشاركة فيه.