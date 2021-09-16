التخطيط لإنشاء شبكة من محاور سيارات الأجرة الطائرة في 65 مدينة حول العالم

من المخطط إنشاء شبكة من محاور سيارات الأجرة الطائرة في 65 مدينة في إطار شراكة بين شركة البنية التحتية "Urban-Air Port" وشركة "Hyundai Motor" لصناعة السيارات الكورية الجنوبية، التي تعمل على تطوير مركبة إقلاع وهبوط عمودية.

وقالت الشركتان في بيان، يوم الخميس، إن القواعد مخطط لها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدول الاسكندنافية وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب شرقي آسيا. ومن المقرر افتتاح أول موقع في كوفنتري بإنجلترا في أوائل عام 2022.

تقول Urban-Air Port إنها الشركة الوحيدة التي تركز فقط على بناء شبكات لتشغيل سيارات الأجرة الطائرة وطائرات الشحن بدون طيار. هذا وتم إنفاق 150 مليون دولار فقط على البنية التحتية المادية هذا العام ، مقارنة بـ 5 مليارات دولار تم استثمارها في eVTOLs نفسها من قبل شركات ناشئة مثل Joby Aviation وLilium GmbH.

وقال مؤسس Urban-Air Port والرئيس التنفيذي، ريكي ساندو، في البيان: "القطاع آخذ في الارتفاع ونعلم أن المستقبل مع المركبات الطائرة الكهربائية والطائرات بدون طيار في المدن سيكون حقيقة واقعة قريبا، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك إذا لم تكن لدينا البنية التحتية على الأرض وفي الجو".

وقال متحدث باسم الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، بعد كوفنتري، إن المواقع التالية المقرر طرحها على الإنترنت ستكون في مدينة أخرى في وسط إنجلترا وفي لوس أنجلوس. وقال إن مركز لندن سيقع في مكان ما في حي ويست إند أو مركز سيتي المالي.

تخطط Urban-Air Port لإنشاء شبكة تضم أكثر من 200 مرفق للتنقل الجوي الكهربائي في جميع أنحاء العالم في السنوات الخمس المقبلة. وستكون المحاور معيارية ومصممة لتلائم كل من المناطق الحضرية الكثيفة والمواقع البعيدة، حيث سيتم توفير الشحن باستخدام خلايا وقود الهيدروجين.

ستشهد قاعدة كوفنتري، التي ستُعرف باسم Air-One، طائرات بدون طيار من مسارات مالوي للملاحة الجوية وSkyFarer لإثبات جدوى نقل البضائع مثل الإمدادات الطبية المبردة. وفي الوقت نفسه، ستعمل شركة Safeguard Vertiports على تطوير برنامج شهادة يفي بمعايير المملكة المتحدة.