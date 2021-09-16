خبيرة تعدد أطعمة يجب تجنبها بعد سن الـ 30... منها بعض المشروبات

عددت الخبيرة دانا لي سميث عددا من الأطعمة التي يجب تجنبها بعد سن الـ30.

وبحسب موقع صحيفة "تي في زفيزدا"، اعتبرت الخبيرة سميث هذه المأكولات ضمن القائمة التي يجب تجنبها بعد سن الثلاثين، وهي:

لبن الزبادي المصنع، الكعك، المافن، التورتيلا، القهوة المثلجة، الآيس كريم المحتوي على الكافيين، اللحوم المقرمشة، الشيبس، السلامي والهوت دوغ، الجبن وصلصات الصويا، الخبز الأبيض.من جهة ثانية، دعت الخبيرة إلى تجنب المشروبات الغازية السكرية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأصباغ المسببة للسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، نصحت باستبعاد البيرة والكوكتيلات من النظام الغذائي بعد سن 30 عامًا، لأن الكحول يمكن أن يؤدي إلى تطور الأرق، ويؤدي أيضًا إلى فقدان مرونة الجلد وظهور التجاعيد.