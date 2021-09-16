تقرير يعدد مخاطر للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية

تزوّد السعرات الحرارية الجسم بالطاقة اللازمة لأداء مهامه اليومية، ويعمد البعض إلى التقليل من السعرات الحرارية لفقدان الوزن من دون معرفة ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر صحية جسيمة.

وتستطيع كمية معتدلة من السعرات الحرارية أن تؤدي إلى فقدان وزن صحي، بينما تسبب الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية الضيق، كما تعرض الصحة العامة للخطر، كما ذكر موقع "ليف سترونج".

وتساعد السعرات الحرارية على تقليل فرص الإصابة بنقص التغذية والمشاكل الصحية التي يترتب عليها تناول القليل من الطعام، لذلك تنصح خبيرة التغذية ليزا يونغ أن لا تقل السعرات الحرارية اليومية عن 1200 سعرة حرارية يوميا.

وتوضح المعاهد الوطنية للصحة أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يتضمن أقل من 800 سعرة حرارية في اليوم، يخصص عادة للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع جدا، وللأشخاص الذين يعانون من هضبة فقدان الوزن (توقف فقدان الوزن)، وتكون هذه الأنظمة سائلة وتخضع لإشراف طبي مباشر لتقديم أقصى قدر من التغذية بأقل سعرات حرارية، ويؤكد الخبراء أن أي نظام صحي يقع تحت 1200 سعرة حرارية هو نظام غذائي قاسي، يساعد على فقدان الوزن ولكنه لايحافظ عليه.

وذكر خبراء التغذية عددا من المخاطر التي يتعرض لها الجسم نتيجة اتباع أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية، مثل:

1. يحاول الجسم التمسك بالدهون فيعمد بالتالي إلى إبطاء التمثيل الغذائي.

2- يسبب الضعف والإرهاق بالإضافة إلى الجفاف وانخفاض نسبة السكر في الدم.

3- يؤثر على كفاءة العضلات وحركتها.

4- فقدان العضلات الناتج عن حرق الدهون الموجودة بها.

5-يؤدي نقص التغذية وفقدان العناصر الأساسية من الجسم.

6- يسبب تكوّن حصوات المرارة .

7- تتراكم الحموض في المعدة الفارغة مما يسبب الغثيان .

8- يؤدي نقص الفيتامينات الناتج عن هذه الأنظمة الغذائية إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال.

9- يواجه معظم الناس صعوبة في الالتزام بالأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية لفترة طويلة مما يسبب استعادة الوزن المفقود.