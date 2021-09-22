دراسة تكشف 5 طرق للمحافظة على الشباب... منها تناول زيت السمك

ينصح الخبراء بالعديد من الطرق التي تحافظ على الصحة والشباب، يورد موقع "إيت زيث" أبرز هذه الطرق وأكثرها فائدة:

1-

أثبتت الدراسات أن زيت السمك (أوميغا 3) يحسن من معدل ضربات القلب، ويزيد من الكوليسترول الجيد، ويخفض ضغط الدم والدهون الثلاثية، ويعتبر زيت السمك بديلا جيدا للأسماك، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتناول حصة أو حصتين من السمك أسبوعيا.

2- غرف الساونا أو غرف البخار.

تعزز الساونا تأثير ممارسة التمارين الرياضية، كما أكدت دراسة على أن الساونا تعمل على زيادة مستويات مصل "إتش إس بي 72" (بروتين الصدمة الحرارية) والذي قد يؤدي إلى استجابة تكيف مفيدة مع الإجهاد.

3- أقراص فيتامين "C" الدهنية:

تمتلك أقراص فيتامين "C" الدهنية تأثيرات مضادة للشيخوخة، حيث أنها قادرة على الانتقال إلى الجهاز الهضمي عبر مجرى الدم، حيث يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة أكبر من فيتامين "C"، بالإضافة إلى ذلك فإن الخبراء يؤكدون على فوائد فيتامين "C" للبشرة .

4- بذور القنب:

ويعتبر الخبراء بذور القنب مضاد الشيخوخة السري الذي يستخدمه الصينيون للمحافظة على بشرة مشرقة وشباب لا يذبل، وأكدت دراسة في مجلة "التغذية والتمثيل الغذائي" أن بذور القنب تحتوي على فيتامين "E"، وأوميغا 3 و 6 الدهنية، أحماض أمينية، وعدد من المعادن الأساسية، كما أنها تحتوي على الأرجنتين، وهو حمض أميني يفقد الدهون، ويبني التمثيل الغذائي للعضلات، ويعزز المناعة، ويقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية.

5- زيت السمسم:

أكدت مؤسسة "ماي فلاور إن آند سبا" أن زيت السمسم مفيد جدا للبشرة، ونصحوا بتطبيقه على بشرة الجسم بأكمله حيث يقوم بتنشيط الدورة الدموية للجسم، وترطيب البشرة، ومنحها توهجا صحيا، كما أنه يتخلص بشكل طبيعي من خلايا الجلد الميتة.