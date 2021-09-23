أول رسالة من ماجدة الرومي بعد تعرضها لحالة إغماء

بعثت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، رسالة لجمهورها، اليوم الخميس، بعد تعرضها لحالة إغماء، وفقدت توازنها أثناء إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش الغنائي، مساء أمس.

وطمأنت ماجدة الرومي، جمهورها، بشأن حالتها الصحية، في رسالة نشرتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الرومي: "وهكذا عدت إليكم.. لتعانق نبضات قلبي قلوبكم... حبكم هو طاقتي والأجنحة التي تحمل صوتي... معكم يحلو مشواري... محبتي لكم طول العمر وشكري لأمنياتكم.. دمتم بخير وصحة وسلام".

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي مقطع فيديو لحادثة إغماء تعرضت لها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي خلال تقديمها حفلا غنائيا على خشبة المسرح.

وأظهر المقطع المنشور تعرّض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى حالة إغماء وفقدت توازنها بسبب هبوط في ضغطها، وذلك خلال تقديم حفلها في مهرجان جرش في دولة الأردن.

وخلال تأديتها أغنيتها "أحبك جدا"، كادت الفنانة أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح.

وعادوت الرومي إكمال حفلها بعد حوالي 10 دقائق.