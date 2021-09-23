جدل كبير بعد طرد زوجين من مطعم في أمريكا بسبب ارتدائهم الكمامة

أثار تعرض زوجين للطرد من أحد المطاعم الأمريكية بسبب ارتدائهم الكمامة، حالة من الجدل الكبير.

قالت ناتالي ويستر وزوجها خوسيه لوبيز غيريرو، إن مدير أحد المطاعم في ولاية تكساس، طردهما من المطعم، لسبب غريب وهو ارتداء الكمامة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

كان الزوجان في زيارة للمطعم مع مجموعة من أصدقائهما، في مدينة روليت، على بعد نحو 20 ميلاً شمال شرقي دالاس، والتزما بارتداء الكمامة.

#Texas couple Natalie Wester and Jose Lopez-Guerrero were asked to leave Hang Time Sports Grill & Bar located in Rowlett Texas, for wearing face masks to protect their immunocompromised 4-month-old son who has has cystic fibrosis, by Joe Blackmer, owner. #BoycottHangTime #COVID pic.twitter.com/0QDoXPIkjs — Vocalbeast.Est1987 (@Vocalbeast1987) September 21, 2021

وتفاجأ الزوجان بالنادلة تقول لهما: "مرحبا، مدير المطعم موجود هناك في المطبخ، وهو ليس لطيفا مثلي، لذا أتيت إلى هنا للحديث معك".

وتابعت النادلة: "للأسف، سياسة المطعم تقضي بعدم ارتداء الكمامات، فمديرنا لا يؤمن بها، لذلك يجب أن تقومي أنت وزوجك بخلعها، أو تخرجا من المطعم".

وعندما أصر الزوجان على ارتداء الكمامات وعدم خلعها، قام مدير المطعم بطردهما.

ونقلت قناة "كي تي في تي"، عن مدير المطعم، قوله: "لقد أنفقت أموالي على هذا المكان، وأضع دمي وعرقي ودموعي في هذا العمل ولا أريد أي أقنعة هنا، أشعر أن طريقة التعامل مع الأقنعة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي مثيرة للسخرية".