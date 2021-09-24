شقيق عادل إمام يتحدث عن الحالة الصحية للزعيم

تحدث المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري الكبير عادل إمام، عن الحالة الصحية لشقيقه، وذلك بعد تداول شائعات تفيد بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن عصام إمام قوله بأن الزعبم عادل إمام لم يصب بفيروس كورونا، مؤكدا أن شقيقه يتمتع بصحة جيدة، كما أنهما أنهيا إجازتهما في الساحل الشمالي، وعادا إلى القاهرة.

وكشف إمام، أن شقيقه بدأ في قراءة عدد من سيناريوهات الأعمال الفنية، مؤكدا ضرورة وجود موضوع جيد وسيناريو مميز حتى يعود الزعيم بعمل جديد.

وعن العمل الفني القادم للزعيم عادل إمام، قال عصام إمام إنهم لم يستقروا بعد على عمل بعينه، وأن هناك أكثر من عمل يتم حاليا الاطلاع عليهم، مشددا على أن العودة القادمة للزعيم ستكون بعمل درامي.

وفي وقت سابق، كشف المنتج والمخرج رامي إمام حقيقة إصابة والده الفنان المصري عادل إمام بفيروس "كورونا"، كما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رامي إمام، في تصريحات مع موقع "إرم نيوز"، إن والده عادل إمام بخير، وما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا عار تماما من الصحة، مؤكدا أنه مازال في الساحل الشمالي يقضي فصل الصيف مع أبنائه وأحفاده.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، وأنها لم تقتصر على الإصابة بكورونا فقط، بل أُثيرت أكثر من مرة شائعات تفيد بوفاة والده، مطمئنا الجمهور على صحة والده.

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