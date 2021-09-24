زوج ينهال بالضرب على طبيب لفحصه زوجته المحجبة... فيديو

وثقت الكاميرات المتواجدة في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة نيجنفارتوفسك الروسية، مقطع فيديو لرجل وهو يوجه عدة لكمات لطبيب فحص زوجته المحجبة.

ووقع الحادث في 21 سبتمبر الجاري، عندما جاءت فتاة مسلمة إلى عيادة خاصة، حيث شرع الطبيب فلاديمير زيرنوكليف، المختص بالأمراض الجلدية والتناسلية، في الإجراءات الطبية المطلوبة وطلب منها رفع حجابها. بعد 15 دقيقة، اقتحم الزوج غرفة الطبيب وانهال عليه ضربا.

من جانبه ندد نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية ورئيس المديرية الروحية لمسلمي موسكو، مفتي موسكو إيلدار عليوتدينوف بتصرف الزوج واصفا إياه بـ"غير المقبول".

وقال عليوتدينوف "يعتبر سلوك الزوج من وجهة نظر الإسلام مرفوضا، باعتباره تعديا واضحا على حياة وصحة شخص آخر. نعم، ربما يكون غاضبا، أو أساء فهم الموقف، أو لم تتمكن الزوجة من نقل المعلومات بشكل صحيح. لكن هذا ليس عذرا. على أي حال، كان عليه حل القضية سلميا، دون اعتداء".

وأوضح عليوتدينوف أنه لا يجوز للطبيب فحص المرأة المسلمة إلا في حالة عدم وجود إخصائية أو طرق بديلة أخرى للفحص. في مثل هذه الحالات، تصبح مسألة الحفاظ على صحة الإنسان وحياته أولوية".

😱 Дикая история из Нижневартовска, где мужчина жестоко избил дерматолога за осмотр его жены-мусульманки.



По данным местных СМИ, сначала пациентка в хиджабе не хотела, чтобы на нее смотрел врач-мужчина, но позже передумала и все же согласилась pic.twitter.com/LSyOGJoDwZ — НТВ (@ntvru) September 23, 2021

وتابع مفتي موسكو "لقد وهب الله العقل للناس حتى لا تحدث مثل هذه المواقف ولكن، للأسف، يحدث العكس. ونتيجة لذلك، تتشكل الصور النمطية السلبية في المجتمع، لذلك من المهم جدا فهم جوهر الدين والحصول على المعرفة الصحيحة والعمل على الذات في نفس الوقت، فالإسلام مبني على الرحمة والمحبة، وهذا يجب أن ينعكس في السلوك. وأعمال المؤمنين".

وفتحت سلطات المدينة قضية جنائية بحق الزوج بحرين عظيموف وهو مواطن من طاجيكستان ويبلغ من العمر 29 عاما، حيث تم اعتقاله ويواجه عقوبة تصل إلى السجن حتى خمس سنوات.