أجمل رياضية في العالم تدخل عالم الأزياء...صور

تحولت صاحبة لقب "أجمل رياضية في العالم" الألمانية أليسا شميدت، الى عالم الأزياء والموضة بعد توقيع عقد لتصبح إحدى عارضات دار الأزياء "هوغو بوس".

صاحبة الـ22 عاما، والتي عرفت بجمالها لم تحقق شيئا يذكر في أولمبياد طوكيو، بعد إقصائها من سباق التتابع 4×400 متر للسيدات.

الى أن شهرتها زادت بعدما أن تابع حسابها الخاص على "إنستغرام" أكثر من 2 مليون متابع.

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وستشارك الألمانية بأسبوع الموضة المقرر في ميلانو كعارضة للعلامة التجارية التي وقعت لها، وحول هذه التجربة قالت شميدت "ليس لدي أي خبرة على الإطلاق في عرض الأزياء، لذا فأنا في غاية الحماس لمعرفة كيف سأتعامل مع الأمر. وبفضل التدريب الذي تلقيته، أصبح لدي القدرات المطلوبة"، بحسب ما نشرت "تايمز".

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يذكر بأن بداية شميدت في سباقات الجري لتفوز بالعديد من الميداليات ضمن فئة الشباب في ألمانيا وبرزت في بطولة أوروبا لألعاب القوى للشباب في عام 2017، حيث فازت بالميدالية الفضية مع فريق التتابع الألماني 4×400 متر.

وحصلت على لقب "أجمل رياضية" من قبل مدونة أمريكية، لتحصل أليسا على صفقة رعاية من شركة "بوما" Puma.