خبيرة تغذية تصف مادة "غير متوقعة" لتقوية جهاز المناعة

تحدثت خبيرة تغذية عن مادة تساهم بتقوية جهاز المناعة وبخاصة في فصل الخريف عندما يكون الجهاز المناعي في حالة من عدم الاستقرار.

وقالت الخبيرة ريما مويسينكو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن هذه المادة تساعد الغدة الدرقية في عملها الأمر الذي يساهم بتقوية جهاز المناعة.

ومن أجل تنشيط الغدة الدرقية وتحفيز خلايا جهاز المناعة لابد من تزويد الجسم باليود.

وأضافت الخبيرة بأنه يمكن الحصول على جرعات من اليود من خلال الأعشاب البحرية، لذلك ينصح بإضافة هذه الأعشاب الى برنامجنا الغذائي.

وبحسب الخبيرة فإن كرنب البحر المخمر مفيد للغاية، والمجفف منه يعتبر أيضا مصدرا هاما لليود، مشيرة في الوقت ذاته إلى لون الأعشاب البحرية فكلما زاد لونها وأصبح أغمق كلما دل ذلك على غناها باليود بشكل أكبر.

ونصحت الخبيرة قبل التوجه لتدعيم جهاز المناعة باليود بإستشارة الطبيب.