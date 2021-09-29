أروى جودة تتصدر محركات البحث بسبب خطيبها السابق

تصدّرت الفنانة وعارضة الأزياء المصرية، أروى جودة، مؤشرات بحث غوغل، اليوم الأربعاء، بعد حديثها عن خطيبها السابق، الممثل التركي أورغان دينيز.

جاء ذلك بعدما كشفت أروى جودة، خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "أون إي" المصرية، عن سبب انفصالها عن دينيز.

وقالت أروى جودة: "حبيته لأنه كان دمه خفيف وكل واحد فينا كان بيبذل مجهود علشان يفهم التاني وده كان بيخليني أضحك وكان بينا مواقف مضحكة لأن لغتنا مختلفة".

وأضافت: "خطيبي التركي حصل على كورسات إنجليزي علشان نعرف نتكلم ونتواصل مع بعض اكتر".

وأشارت جودة إلى أنها انفصلت عن خطيبها التركي لأن عمله في تركيا، متابعة: "وأنا كنت لسه ببدأ طريقي في مصر ومكنتش قادرة أسيب مصر، وماما وبابا مضغطوش عليا في الارتباط أو الانفصال".

وتحدثت الفنانة المصرية عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة إنها تفضل الارتباط برجل "يفمهني وبفهمه ويكون في كيمياء بينا، ويبقى خفيف الروح وزوق معايا ومع غيري ويبقا حد واثق جدآ من نفسه".

وأكدت: "أنا مش الست اللي مثلا أحب أكون متحكمة، بس محبش حد يتحكم فيا، أحب اللي أحنا نبقى مكملين بعض وبناخد رأي بعض، ويساعدني وساعده".

يشار إلى أن أروى جودة تنتطر عرض فيلم "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمشاركة الممثل أحمد الفيشاوي، وهو العمل السينمائي الأول لها بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها السينمائية الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من إنتاج 2015، وهو من بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح.

وكان آخر أعمال أروى جودة الدرامية، مسلسل "أهو دا اللي صار"، والذي قامت ببطولته روبي وأحمد داوود.

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