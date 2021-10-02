طبيب أمريكي: الكافيين الموجود في مشروبين شعبيين يزيد من أعراض الصداع

يعاني معظم الناس من أعراض الصداع، وخاصة في فترات تغيير الطقس الذي يزيد من الضغط على الجيوب الأنفية المرتبطة بالحساسية والذي يتطور ليسبب الصداع النصفي، بالإضافة إلى الإصابة بمرض كوفيد19.

وحذر موقع "إيت زيث" في تقرير له من أن مشروب الدايت صودا والقهوة هما أسوأ مشروبين يمكن تناولهما عند الإصابة بالصداع.

وأشار الطبيب، عماد استيماليك، طبيب نفسي معتمد من المجلس الأمريكي للطب النفسي وطب الأعصاب والصداع، أن الصداع المتعلق بمرض كوفيد19 غير مسبوق لشدته ومدته التي قد تستمر لما بعد تعافي المريض من كوفيد19، ولم يستطع العلماء تحديد أسبابه وخاصة أن النشاط العصبي للعديد من المرضى طبيعي، كما أنه يميل لكونه صداعا شديد الصعوبة في علاجه أو إدارته.

ويؤكد إستيماليك أن الأطباء يعملون بجهد لتخفيف الألم عن المرضى، وذلك من خلال عدد من التوجيهات المتعددة مثل: التوصية بتغيير النظام الغذائي، الراحة بالإضافة إلى وصف الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ونصح إستيماليك بعدم تناوب الدواء لأكثر من أسبوع مع الالتزام بالجرعة المحددة خوفا من حدوث "صداع ارتدادي".

وأشار إستيماليك إلى ضرورة تجنب الإفراط في تناول بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الدايت صودا والقهوة، وعدم مزجها مع الدواء أو تناولها بشكل متزامن معه، الأمر الذي يسبب تفاقم أعراض الصداع أو عودة للمرض بعد زواله والشفاء.