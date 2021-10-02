المناطيد تعود إلى سماء مدينة أمريكية بعد توقف بسبب الجائحة

عادت المناطيد لتطير في سماء مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو الأمريكية بعد غيابها عامين بسبب توقفها العام الماضي نتيجة انتشار كورونا.

وبحسب "رويترز"، انطلقت مئات المناطيد التي تعمل بالهواء الساخن إلى سماء مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو الأمريكية اليوم السبت لأول مرة منذ عامين مع عودة المهرجان السنوي للمناطيد بالمدينة بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

ويجذب هذا المهرجان السائحين ويحقق ملايين الدولارات كل عام، ولكن في العام الماضي أُلغي كإجراء احترازي بسبب الجائحة

وأفاد الموقع الإلكتروني للمهرجان إن 588 منطادا بالهواء الساخن ستشارك في المهرجان ومن المتوقع حضور 900 ألف زائر.

ويتضمن مهرجان العام الحالي عددا من الفعاليات مثل سباقات للمناطيد وعمليات إطلاق ليلية للمناطيد وفعاليات أخرى مثل العروض الموسيقية والمعارض.