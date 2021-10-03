استخراج نحو كيلوغرام مسامير وبراغي من معدة رجل

تمكن فريق من الأطباء من استخراج ما يزيد على كيلوغرام من المسامير والبراغي من معدة رجل كان قد بدأ في تناول قطع معدنية بعد الإقلاع عن شرب الكحول.

نجح أطباء من ليتوانيا في إجراء عملية غريبة لتنظيف معدة الرجل من هذه المواد.

المريض الذي نقل إلى المشفى في مدينة كلايبيدا الساحلية عانى من آلام في المعدة لتظهر الأشعة السينية قطعا معدنية يصل حجم بعضها إلى 10 سم.

وقال الطبيب ساروناس ديليديناس، الذي شارك في العملية، بأنها استغرقت 3 ساعات وتم تنظيف المعدة من جميع الأجسام الغريبة حتى الصغيرة منها.

وأوضح الطبيب أن الرجل كان قد بدأ في ابتلاع القطع المعدنية منذ الشهر الماضي سبتمبر/أيلول، وذلك بعد أن أقلع عن تناول المشروبات الكحولية، والآن حالته مستقرة ويخضع للمراقبة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان " البريطانية.