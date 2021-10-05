محكمة إماراتية تقضي بإعدام 5 وافدين لارتكابهم جريمة مروعة

قضت محكمة إماراتية، اليوم الثلاثاء، بإعدام خمسة مدانين بجريمة قتل رجل أعمال آسيوي وسرقة مبلغ 109 آلاف درهم من منزله، مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء بلاغ إلى مركز الشرطة من رجل آسيوي يفيد بتغيب صديقه رجل الأعمال حيث لم يجب على هاتفه الجوال، كما أنه ذهب إليه في شقته وطرق الباب ولم يفتح له وانتقلت دورية الشرطة إلى سكن المتغيب وبمعاينة الشقة تمت مشاهدة ثلاجة رمادية اللون وشوهدت قدم إنسان خارجة منها وهي غير محكمة الإغلاق واتضح بأنها جثة لشخص متوفى وعليها آثار دماء.

واتضح بأن الشخص المفقود داخل الثلاجة هو الشخص المتغيب في البلاغ وهو صاحب البناية. وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة تم التوصل للجناة وهم 5 أشخاص مستأجرين لشقة في بناية المجني عليه. وفقا لصحيفة "البيان".

ورصدت كاميرات المراقبة دخول المجني عليه إلى شقته ليلحق به شخصان، وبعد حوالي ساعتين ونصف شوهد خمسة أشخاص يخرجون من الشقة، ثلاثة منهم توجهوا إلى الشقة الخاصة بهم، وشخصان توجها إلى سطح البناية، وتم عمل تعميم على المتهمين وتبين أن 3 منهم على متن طائرة وأنها على مدرج الإقلاع فتم إيقاف الطائرة وضبط المتهمين.

وصدر الحكم بالإعدام بحق أربعة متهمين آسيويين يبلغون من العمر 39 عاما، و25 عاما، و21 عاما، و27 عاما، وغيابيا على آسيوي أيضا، يبلغ من العمر 26 عاما، لقتلهم رجل الأعمال، كما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بإلزامهم بغرامة مالية قدرها 109 آلاف درهم، وإحالة الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة.