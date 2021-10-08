طبيب روسي يقدم نصائح لتقوية جهاز المناعة دون مكملات غذائية

ففي مقابلة مع "سبوتنيك" قدم الطبيب أندريه تيازيلنيكوف، مجموعة من النصائح في مقدمتها الحصول على قسط كاف من النوم وتناول نظام غذائي متوازن، وعدم الإدمان على التدخين والكحول، وممارسة الرياضة، وتقليل التوتر وارتداء ملابس مناسبة للموسم، وتجنب انخفاض درجة الحرارة المفاجئ.

ناصحا بالوقت ذاته بضرورة الحصول على استشارة الطبيب حول استخدام بعض المواد أو الأدوية لتقوية الجهاز.

وحول أدوية المناعة قال الطبيب "هذه أدوية تعتمد على مكونات طبيعية أو اصطناعية لها تأثير تنظيمي على جهاز المناعة البشري. يمكن أن يكون لها تأثير متعدد الأوجه على الجسم، وهذا هو سبب تقسيمها إلى عوامل منشطة للمناعة وكابتة للمناعة. لكن لا يحتاج الشخص دائما إلى اللجوء إلى تعاطيها. في كثير من الأحيان يكفي الحصول على قسط جيد من الراحة، بإنشاء نظام للنوم والتغذية. لذلك، قبل تناول هذه الفئة من الأدوية لا بد من استشارة الطبيب".

في الوقت ذاته، أشار تيازيلنيكوف إلى أن الشخص قد يحتاج أحيانا إلى فيتامينات، بما في ذلك المكملات الغذائية. ولكن قبل أخذها، تحتاج أيضا إلى استشارة اختصاصي.

مؤكدا أن التطعيمات يجب أن تتم بشكل لا لبس فيه، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة الفعالة للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الفيروسية. وأشار إلى أن الإصابة بفيروس كورونا لا تزال خطيرة، خاصة السلالات الجديدة التي غالبا ما تسبب مضاعفات خطيرة، بما في ذلك عند الشباب، كما أن الأنفلونزا خطيرة جدا ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.

قائلا "من المهم بشكل خاص تطعيم الأشخاص المعرضين لخطر كبير من حدوث مضاعفات. ويشمل هؤلاء الأشخاص المصابين بأمراض تنفسية والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي والسمنة. لن يحمي لقاح الفيروس التاجي من الإنفلونزا والعكس صحيح. لذلك، من المهم الحصول على هذين التطعيمين".