بلدان "تبيض" وأخرى تأكل"...اليوم العالمي للبيض

يحتفل العالم يوم الثامن من أكتوبر من كل عام بـ" اليوم العالمي للبيض"، الذي يعتبر من بين أكثر الأطعمة استهلاكا إلى جانب شعبيته الواسعة.

تم الاحتفال باليوم العالمي للبيض في فيينا عام 1996، حيث تقرر الاحتفال في ثاني جمعة من شهر أكتوبر من كل عام. منذ ذلك الحين، ابتكر عشاق البيض في جميع أنحاء العالم طرقا إبداعية جديدة لتكريم هذه القوة الغذائية المذهلة، ونما يوم الاحتفال وتطور بمرور الوقت.

ومن بين أفضل 10 بلدان منتجة للبيض، قدمت خمسة بلدان نحو 55% من احتياجات العالم من هذا الإنتاج لتصل إلى ما مجموعه 64 مليون طن متري.

وتستند الأرقام التي تتناول أكثر الدول إنتاجا للبيض في العالم على الوزن الكلي للبيض قبل المعالجة، أي وهي في الغلاف، بحسب "أجري توداي" المتخصص بالأغذية.

أكثر 5 دول إنتاجا للبيض

1- الصين: تحتل المركز الأول في إنتاج البيض حيث يبلغ حجم إنتاجها 5.6 مليار كيلو غرام من بيض الدجاج غير المعالج الذي يتم إنتاجه سنوياً، ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، فإن إنتاج البيض في الصين، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2%، يمكن أن يصل لنحو 34.2 مليون طن متري من البيض سنوياً عام 2020.

2-الولايات المتحدة الأمريكية: يبلغ حجم إنتاجها السنوي حوالي 5.6 مليار كيلو غرام من بيض الدجاج غير المعالج.

3-الهند: تنتج حوالي 3.8 مليار كيلوغرام من بيض الدجاج غير المجهزة سنويا، وفي قشرة الدجاجة التي يتم إنتاجها سنويا، كما يقدر معدل نموها السنوي المركب بأكثر من 8%.

4-اليابان: يبلغ إجمالي إنتاج بيض الدجاج غير المعالج 2.525 مليار كيلو غرام سنويا.

5-المكسيك: تنتج 2.516 مليار كيلو غرام من بيض الدجاج غير المجهزة.

أكثر الدول استهلاكا للبيض في العالم

1- المكسيك: أعلى الدول استهلاكا لبيض المائدة حيث يبلغ نصيب الفرد سنويا من البيض حوالي 360 بيضة.

2-اليابان: متوسط استهلاك الفرد من البيض يصل إلى 333 بيضة سنويا.

3-الباراغواي: متوسط استهلاك الفرد من البيض 309 بيضات في السنة.

4-الصين: يستهلك الشخص الواحد في الصين 300 بيضة في السنة، ويعود ذلك لسعره الرخيص وكونه يدخل في العديد من الأطباق التقليدية.