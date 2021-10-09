ترام موسكو يفوز بجائزة عالمية

قالت الخدمة الصحفية لدائرة النقل في موسكو إن "ترام مدينتنا فاز مرة أخرى بجوائز Global Light Rail Awards، لقد تغلبنا على زملائنا من بريطانيا والمجر وأصبحنا أول المرشحين لمشروع العام. إنها جائزة أوسكار في مجال النقل بالسكك الحديدية المدنية".

وأشارت لجنة التحكيم للجائزة إلى حجم تطوير الترام وخدماته، واصفة إياه بأنه نتيجة تضافر الخبرات والتقنيات والحلول الخاصة بمترو موسكو. حصل ترام العاصمة على الجائزة العام الماضي. ثم تم الاعتراف بأنه النظام الأكثر تطورًا.

قال نائب رئيس بلدية موسكو للنقل، مكسيم ليكسوتوف: "يعد الترام أحد وسائل النقل المفضلة لسكان موسكو. والآن أصبح لشبكة الترام مشغل جديد - مترو موسكو. لقد غيّرنا نهج إدارة البنية التحتية - لقد اعتمدنا معايير المترو الصارمة من أجل تأمين وسيلة نقل موثوقة وحديثة للركاب".