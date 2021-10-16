أمريكي يصطاد "أحفورة حية" تعود لـ100 مليون عام... صورة

اصطاد رجل أمريكي، عن طريق الصدفة، سمكة نادرة تعرف بـ"سمكة التمساح" أو " الأحفورة الحية"، وهو أمر لم يحصل من قبل.

الصياد الأمريكي تمكّن من صيد السمكة في مياه ولاية كانساس، ووصل وزنها إلى 18.12 كيلوغرامات، بينما يبلغ طولها 1.37 مترا.

وتتميز هذه السمكة بما يعرف بـ"الخطوم الطويلة"، فيما قد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار، ووزن من 158 كيلوغراما.

‘Living fossil’ alligator gar caught in Kansas for first time. How did it get here? https://t.co/p5PFLv8D8s — Miami Herald (@MiamiHerald) October 13, 2021

وتم اصطياد هذه السمكة من قبل الصياد، داني لي سميث، في نهر نيوشو، في العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، الذي أبدى سعادته بالعثور على السمكة قائلا: "إن هذا الأمر لا يحصل سوى مرة واحدة فقط في العمر".

يذكر أنه لم تسجل حالة سابقة لصيد هذه السمكة، ولم يُعرف كيف وصلت إلى هذه المنطقة الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأصدرت إدارة الحياة البرية والمتنزهات في ولاية كانساس، بيانا تتحدث فيه عن صيد هذا الحيوان البحري العريق.