23 عاما في الخدمة... نيوزيلندا تحيل "ساحرها" الرسمي للتقاعد

أُحيل ساحر نيوزيلندا الرسمي، وربما الساحر الوحيد في العالم الذي يعمل من خلال تعيين حكومي، للتقاعد من الخدمة العامة بعد أن قضى 23 عاما في وظيفته.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الساحر الذي عمل على مدار العقدين الماضيين في مجلس مدينة كرايستشيرش، قد أحيل على التقاعد بعد أن تقاضى سنويا مبلغ 16 ألف دولار، أي أنه تقاضى خلال فترة خدمته 368 ألف دولار.

Gonna go out on a limb and say that the Wizard being ‘cancelled’ after 23 years is fine. — Anna Rawhiti-Connell (@AnnaGConnell) October 8, 2021

الساحر براكنبيري شانل، صاحب الـ88 عاما، تعاقد مع مجلس المدينة من أجل الترويج لها عن طريق "خدمات السحر التي يقدمها".

وتعود بدايات شانل في تأدية السحر لعام 1976 في الأماكن العامة بعد وصوله إلى نيوزيلندا قادما من إنجلترا، ولقي تأييدا شعبيا كبيرا عندما حاول مجلس المدينة منعه من العمل.

وفي عام 1990، طلب منه رئيس وزراء البلاد آنذاك مايك مور، أن يُفكر في مسألة التحوّل إلى "ساحر نيوزيلندا".

ووجه مور للساحر خطابا رسميا جاء فيه: "أشعر بالقلق، لأن سحرك ليس في متناول الشعب بأكمله. لذا أقترح أن تفكر بشكلٍ عاجل في مقترحي بأن تصير ساحر نيوزيلندا وأنتاركتيكا ومناطقها البحرية ولاشك في أن هذا القرار ستكون له تداعيات على مجالات التعاويذ، والبركات، واللعنات، وغيرها من الأمور الخارقة للطبيعة التي تتجاوز اختصاصات رؤساء الوزراء العاديين".

ليقدم شانل منذ ذلك الوقت عروضه ومنها رقصات المطر في نيوزيلندا وأستراليا خلال فترات الجفاف.

وجاء قرار عزله من الخدمة بحسب ما قال الساحر لأن بلدية كرايستشيرش رأت بأنه لايواكب حيوية المدينة، مضيفا أنه سيواصل ظهوره العلني في المراكز الفنية وسيستمر بالتعرف على السياح وتبادل الأحاديث معهم.