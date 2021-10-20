طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف... أولها غناه بالفيتامينات

يتميز التين المجفف بتوفره معظم أيام السنة، بالإضافة لغناه بالكثير من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة لعلاج الحالات الصحية المتعلقة بالتنفس والمناعة والجهاز الهضمي.

ويعتبر التين المجفف مصدرا غنيا بالفيتامينات مثل فيتامين "A"، "C"، "K"، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيزيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والحديد، حسب ما نشر موقع "هيلث شوتس".

وترى دكتورة جراحة السمنة، أبارنا غوفيل بهاشكر، أن للتين المجفف دور مهم في عملية إنقاص الوزن فهو يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي وذلك لاحتوائه على النحاس والمغنيزيوم والفوسفور والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تطيل من الشعور بالامتلاء وتقلل من تناول الطعام، بالتالي يعمل التين المجفف على التحكم بالسعرات الحرارية المستهلكة، بالإضافة إلى أنه طعام منخفض السعرات الحرارية مما يجعله الخيار الأمثل لنظام غذائي يعمل على فقدان الوزن.

يؤكد الخبراء أن التين المجفف يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فمركب "فيسين" الموجود في التين يعمل مع الإنزيمات الأخرى على هضم الطعام بسرعة، مما يساعد على فقدان الوزن وإذابة كل دهون البطن.

ويذكر الخبراء أن التين المجفف يمتلك العديد من الفوائد الصحية فهو:

1- يعزز الهضم وذلك لغناه بالألياف، كما أنه يمنع الإمساك ويعمل كمصدر غذائي للبكتيريا الصحية في الأمعاء.

2- يعتبر مصدرا غنيا بمغذيات العظام مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

3- يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنه يعتبر بديلا صحيا للسكر الأبيض لدى مرضى السكري من النوع 2.

4- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تخفيض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وتوضح الدكتورة بهاشكر أن محتوى التين المجفف من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى خصائصه في خفض ضغط الدم يسمحان بالتخلص من الجذور الحرة التي تسبب انسداد الشرايين التاجية في الجسم.