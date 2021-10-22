النوم سبب للإصابة بالسكري والسمنة في هذه الحالات

يعتبر النوم عادة يومية تختلف عدد ساعاتها في الليل بين الأشخاص، الأمر الذي ينعكس على الحالة الصحية.

أشارت الكثير من الدراسات إلى أن 8 ساعات تمثل عدد ساعات مثالية لحصول الجسم على الراحة اللازمة من النوم، ولتفادي الإصابة بعدد من الأمراض.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ثلث سكان الولايات المتحدة لا يحصل البالغون على القدر الموصى به من النوم ليلًا. ولا يقتصر الأمر على الإرهاق الذي قد يخبئه لك إذا كنت تحصل على القدر الخاطئ من النوم، فقد أشارت دراسة جديدة إلى أنه يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.

هذا وأظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature and Science of Sleep أن الحصول على قسط كاف من النوم قد يكون سببا مهما في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

فمن بين مجموعة من 84404 مشاركين بالغين تم الحصول على سجلات الرعاية الصحية الخاصة بهم من المملكة المتحدة. وجد أن أولئك الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة، معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 58% في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة مقارنة بمن ينامون بانتظام ما بين سبع وثماني ساعات في الليلة.

كما أن عدم النوم الكافي يزيد من خطر إصابتك بالسمنة، وقد وجدت الدراسة نفسها أن قصر مدة النوم قد يلعب دورا مهما في خطر إصابتك بالسمنة أيضا.

حيث اكتشف الباحثون في الدراسة أن الأشخاص الذين خضعوا للدراسة والذين حصلوا بانتظام على خمس ساعات فقط من النوم في الليل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 48% في السنوات الخمس إلى السبع التالية مقارنة بأولئك الذين ينامون عادة لمدة سبع إلى ثماني ساعات.

إلى أن ذلك لا يعني النوم والبقاء في السرير لفترة طويلة، فقد وجدت دراسة نشرت عام 2003 في دورية Internal Medicine أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في الليلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية.